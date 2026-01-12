Mostra Valentino, Giuli: esaltazione della femminilità

Roma, 12 gen. (askanews) – Una mostra che miscela la bellezza e la femminilità degli abiti di Valentino con la modernità dell’artista portoghese Joana Vasconcelos. Apre il 18 gennaio a Roma la mostra Venus. “È una mostra incantevole – ha sottolineato il ministro della Cultura Alessandro Giuli – dove la bellezza viene percepita come una specie di paesaggio interiore in cui l’artista – un’artista eccezionale – dialoga con l’interiorità di un maestro come Valentino che ha fatto della femminilità qualcosa di eccezionalmente elevato oltre che di caratura estetica di grande successo”.

“C’è qualcosa di mistico – ha aggiunto Giuli – c’è qualcosa di altamente sociale perché sappiamo che a questa mostra hanno contribuito i saperi manuali di realtà come la Casa Circondariale Femminile di Roma, la Fondazione Severino, gli ospedali Gemelli e Bambin Gesù. Quindi c’è un’alta funzione sociale che si sposa con un dialogo tra una moda che non passerà mai di moda e un’arte straordinaria fondata su un sapere manuale che è un sapere del cuore, ovviamente”.

Valentino è un simbolo dello stile italiano, del grande stile italiano nel mondo. “Non a caso c’è Venere qui – ha ribadito il Ministro della Cultura – che è la dea italiana per eccellenza e Valentino è stato, ed è, perché è un immortale della nostra cultura. L’espressione più profonda del nostro genio creativo. Ed è molto bello che una grandissima artista portoghese come Joanna che ha esposto in Biennale, che ha esposto al Guggenheim di Bilbao, nobiliti, attraverso questo dialogo e renda ancora più vivo, luminoso, suggestivo, mistico per certi versi, questo paesaggio interiore”.