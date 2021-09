Mostra Venezia: Bagni, 'Maradona divino in campo, un altro come lui non nascerà più'**

Roma, 2 set. – (Adnkronos) – "Sono d'accordo con Sorrentino: Diego aveva un potere semidivino. Io l'ho conosciuto bene prima come compagno di squadra poi come amico e posso confermarlo, Diego era davvero unico". Lo dice all'Adnkronos Salvatore Bagni, compagno di squadra di Diego Maradona al Napoli e poi amico per tanti anni.

"Per quello che ha fatto in campo -prosegue Bagni- toglierei il semi: Diego era un Dio, ha fatto cose che nessun altro ha mai fatto e sono sicuro che un altro Maradona non nascerà più. Anche fuori dal campo aveva un'aura particolare, era magnetico".