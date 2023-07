Mostra Venezia: Barbera, '82 lungometraggi e 14 corti, il 30% realizzati da donne'**

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Non sarà una mostra autarchica, sarà come sempre una mostra largamente rappresentativa del cinema contemporaneo". Lo sottolinea il direttore artistico Alberto Barbera presentando l'80ma Mostra del Cinema di Venezia. Che dà un po' ...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Non sarà una mostra autarchica, sarà come sempre una mostra largamente rappresentativa del cinema contemporaneo". Lo sottolinea il direttore artistico Alberto Barbera presentando l'80ma Mostra del Cinema di Venezia. Che dà un po' di dati sulla produzione cinematografica della Mostra: "I film che abbiamo ricevuto sono 4061, di cui 2100 lungometraggi 1961 cortometraggi. I Paesi rappresentati in selezione ufficiale sono 54, più o meno come ogni anno".

Qualche dato di genere: "I titoli a regia maschile proposti erano 2703, circa 66% del totale, di quelli a regia femminile 1298, circa il 32% -dice Barbera- E c'è anche una percentuale di registi che non hanno dichiarato il genere e sono 60, l'1,48% dei film pervenuti", spiega Barbera.

Per quanto riguarda i film invitati, "sono 82 lungometraggi e 14 cortometraggi -dice il direttore artistico- Di questi, 29 sono realizzati da donne, per una percentuale del 30% circa, quindi un po' di più degli anni passati. Siamo ancora lontani da quella parità di genere che tutti auspichiamo ma è un processo lento che speriamo che non si arresti".