Mostra Venezia: la costumista di Hollywood, 'l'eleganza oggi è la grazia di essere sé stessi'**

Venezia, 5 set. (Adnkronos) – "L'eleganza? Ha a che fare con la grazia e con il senso dell'essere autenticamente sé stessi. La cosa bella dei tempi in cui viviamo è che le persone vengono incoraggiate a celebrare la propria autenticità, ciò che davvero sono.

E noi dobbiamo portare le persone emarginate a uscire dalla loro ombra, sempre di più". A dare questa potente definizione di eleganza non è un personaggio qualunque, ma la costumista hollywoodiana Arianne Phillips, candidata tre volte all'Oscar, due volte ai Bafta e una al Tony Awards.

Ospite della Mostra come creatrice dei costumi di 'Dont Worry Darling' di Olivia Wilde, l'artista è la vincitrice dell'edizione di quest'anno del Campari Passion for Film Award.

"Dico questo -aggiunge la Phillips, che è nota al grande pubblico anche per essere stata a lungo la costumista di Madonna- anche se nel mio Paese abbiamo tante battaglie relative ai diritti civili, ai diritti Lgbtq+, ai diritti delle donne, al black lives matter": Oggi, per l'artista, "è necessario col nostro lavoro dare ai giovani la capacità di capire chi sono e cosa potrebbero essere, di sognare quello che potrebbero essere. Non ci sono limiti".

Del premio che riceverà stasera alla Mostra del Cinema, la costumista è entusiasta: "E' incredibile essere qui a Venezia. Ero stata qui qualche anno fa, prima del Covid, e tornarci è pazzesco. C'è un'atmosfera così glam, così elettrizzante, e ricevere questo premio è una sorpresa e un onore, per me che sono abituata a stare dietro le scene". Come è ovvio, da addetta ai lavori lo sguardo è caduto sul red carpet del Lido, che l'artista definisce così: "Non c'è nulla di glam come il red carpet di Venezia.

Adoro guardare le foto delle star e i loro abiti, ho tantissimi amici che hanno lavorato a questi red carpet come stylist, è bellissimo".

