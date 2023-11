Mostre: Foti su opera Scordato, 'artista senza argomenti diventa guitto'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La differenza tra arte e propaganda è la stessa che c’è tra un artista e un guitto. Quando chi si crede artista non ha argomenti validi o idee brillanti, scade nella banalità: è il caso di Javier Scordato che in una fiera a Torino es...

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – "La differenza tra arte e propaganda è la stessa che c’è tra un artista e un guitto. Quando chi si crede artista non ha argomenti validi o idee brillanti, scade nella banalità: è il caso di Javier Scordato che in una fiera a Torino esibisce un quadro raffigurante la presidente Meloni con tatuata fascio littorio e svastica. Ognuno sceglie il ruolo che più gli è congeniale: peccato che l’irrilevanza del comunicare possa semmai risultare penosamente ingiuriosa". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

"Un modo come un altro per un signor nessuno -aggiunge- di tentare di mostrarsi qualcuno, confermando come anche in questo caso chi crede di essere un dritto finisce per mostrarsi altro. Magari storto".