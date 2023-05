Moto contro bus Cotral, Luca Misantoni morto in un incidente a Viterbo

Un urto violentissimo che purtroppo non gli ha lasciato scampo alcuno, quello della sua moto contro bus del Cotral, Luca Misantoni è morto così in un incidente a Viterbo. Da quanto si apprende sui media il centauro 50enne stava tornando da Roma dove aveva partecipato ad un motoraduno.

Luca Misantoni morto in un incidente

A dare menzione di quel terribile sinistro stradale con esito fatale è stato Il Messaggero. Secondo quanto vi si legge Luca Misantoni, motociclista 50enne, è morto nel pomeriggio del 7 maggio. L’uomo è rimasto vittima di un incidente sulla Cassia Nord alla periferia di Viterbo. E secondo la testata capitolina il 50enne, originario di Montefiascone, era in sella alla sua moto, quando per cause tutte da accertare in campo agli operanti si è scontrato con un pullman del Cotral.

L’arrivo della polizia a di Ares 118

Dopo quel botto pauroso e l’allarme con Luca a terra sul posto sono giunte le pattuglie della polizia locale d un ambulanza dell’Ares 118. Da quel momento poi il traffico è stato deviato su una strada secondaria. Luca stava facendo rientro da un raduno quando è stato vittima di quel sinistro avvenuto al km 88,4 della Cassia Nord: il gruppo di moto di cui il 50enne faceva parte stava tornando da Roma, dove aveva partecipato ad un raduno di Ducati.