Moto colpisce guardrail e pende fuoco: morta 46enne nell’incidente sull’Appia

Tragico incidente sull'Appia Nuova: Simona Dell'Uovo, 46enne di Tivoli è morta in seguito a un incidente con la moto. Fatale lo schianto contro il gua

Nella notte tra venerdì 17 e sabato giugno, Simona Dell’Ova, 46enne di Tivoli è morta in seguito a un incidente avvenuto sull’Appia: il compagno alla guida del mezzo è andato a schiantarsi contro un guardrail e il suo mezzo poi ha preso fuoco.

Ora l’uomo versa in condizioni gravi.

Incidente sull’Appia: morta 46enne sbalzata dalla moto

Si registra un altro tragico incidente sulle strade italiane: nella notte tra venerdì 17 giugno e sabato 18 giugno Simona Dell’Ova, 46enne di Tivoli, è morta in seguito a un incidente verificatosi a Capanelle, sull’Appia.

Alla guida della moto Triumph c’era il compagno che ha improvviamente perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un guardrail, e in seguito la moto ha preso fuoco.

Nell’impatto la coppia è stata sbalzata a 200 metri dalla moto. Impatto che si è rivelato fatale per la donna, morta sul colpo. Il conducente invece è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al nosocomio in via Oxford, dove versa in condizioni gravi.

La causa

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma l’ipotesi principale rimane la pura fatalità. L’uomo avrebbe perso il controllo della moto forse per la velocità elevata o a causa di un malore, perdendo così l’equilibrio e schiantandosi contro il guardrail.

Al momento la Triumph è l’unico mezzo coinvolto, ma i vigili hanno sequestrato anche i filmati delle telecamere di zona per non escludere la pista della presenza di un’altra auto che possa aver urtato contro la moto.

Le passioni di Simona

Dalle foto social di Simona era evidente la sua passione per le moto e per gli animali. Rocco Pedace, collega con cui condivideva gran parte delle giornate di lavoro la ricorda così: “Credo che sia una delle persone più umane e belle che io abbia mai conosciuto, ogni giorno in pausa pranzo mi sottolineava che il cammino di Pedace era nulla rispetto al cammino di Santiago….

Una collega ironica e sorridente, dal primo istante amica, genuina e leale, professionale e tanto tanto altro per chi come me ha avuto la fortuna di conoscere“, ha concluso.