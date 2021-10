Moto GP, Valentino Rossi saluta il pubblico tra le lacrime a Misano

Il campione del mondo di Moto GP Valentino Rossi ha salutato il suo pubblico nell'ultima gara italiana.

Il nove volte campione del mondo di Moto GP Valentino Rossi ha salutato in questa giornata storica di domenica 24 ottobre, per l’ultima volta in un circuito italiano il suo pubblico. Un momento particolarmente magico dove pillota e tifosi si sono uniti in un unico grande abbraccio virtuale che non poteva che avvenire nel circuito di Misano intitolato al mai dimenticato Marco Simoncelli scomparso tragicamente nel 2011 a soli 24 anni.

“Grazie a tutti per il tifo”, sono le parole che il Dottore ha detto con un velo di emozione.

Moto GP Valentino Rossi, “Abbiamo tanti piloti italiani forti”

Il Dottore poco prima ricevere gli omaggi dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, ha annunciato che alle ultime due gare potrebbe non prendere parte. Ha inoltre incitato i tifosi a sostenere i molti piloti italiani che corrono in Moto GP: “Ci sono ancora due gare ma è stato talmente bello che io alle ultime due non ci vado…

Il futuro del motomondiale? Abbiamo un sacco di piloti italiani forti in MotoGp, bisognerà continuare a seguire le gare”.

Moto GP Valentino Rossi, Di Maio: “Ha fatto sognare milioni di italiani”

Per l’occasione Valentino Rossi ha ricevuto un premio alla carriera molto importante. Il Ministro degli esteri ha riconosciuto il Dottore come un “ambasciatore del Made in Italy nel mondo”. Su di lui ha dichiarato: “Ha fatto sognare milioni di italiani e ha fatto viaggiare il Made in Italy ad altissima velocità sulle due ruote, per questo siamo molto grati per quello che ha fatto per l’Italia”.

Moto GP Valentino Rossi, Valentina Vezzali: “Anche oggi hai regalato emozioni”

Nel saluto finale a Misano non poteva mancare il grande abbraccio tra il Dottore e il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali che di lui ha detto. “Hai scritto la storia dello sport italiano […] Anche oggi hai regalato emozioni”.

Anche la MotoGp, attraverso Twitter, ha dedicato un ultimo grande saluto a Valentino Rossi definendolo un eroe e un’icona: “Addio Valentino! Eroe, icona e ispirazione per tanti in Italia e nel mondo! Ultimo ballo in casa completato”.