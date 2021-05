Moto, grave incidente al Mugello: morto il pilota Stelvio Boaretto

Il mondo della moto è in lutto. Il pilota Stelvio Boaretto è morto durante il grave incidente nel circuito del Mugello.

Tragedia al Mugello dove moltissime persone domenica 9 maggio alla morte di Stelvio Boaretto, pilota nella categoria 1000 avanzata nel Trofeo Italiano Amatori. Una morte questa avvenuta in modo improvviso a seguito di un incidente nel quale sarebbero stati coinvolti anche altri piloti.

A seguito dello scontro sono quindi intervenuti in modo tempestivo i soccorsi che lo hanno quindi trasportato presso il centro medico del circuito. Ciònonostante, malgrado i tentativi da parte del personale sanitario di salvare la vita al pilota non c’è stato nulla da fare. Boaretto sarebbe deceduto a seguito delle lesioni riportante durante l’incidente.

Mugello incidente morto pilota – la vicenda

Quello successo domenica 9 maggio è stato un incidente triste quanto tragico.

Durante la gara del Trofeo Italiano Amatori, nella categoria 1000 avanzata che si è tenuta presso il circuito del Mugello, è morto Stelvio Boaretto a 59 anni. Di professione veterinario, il pilota 59enne è deceduto dopo essere stato soccorso dal personale sanitario che lo ha trasportato presso il centro Medico situato nel circuito del Mugello. Le sue condizioni di salute da lì si sarebbero aggravate sempre, quindi deceduto nonostante i tentativi di medici e infermieri.

Ad ogni modo in segno rispetto, l’autodromo del Mugello, in accordo con la federazione Motociclistica hanno reso noto in una nota che la gara all’autodromo è stata sospesa.

Mugello incidente morto pilota – Il cordoglio

Sono moltissime le persone che hanno voluto dedicare un ultimo saluto al pilota Stelvio Boaretto, in primis il Presidente della Federazione Motociclistica italiana Giovanni Copioli che nella nota della federazione ha dichiarato: “In questo drammatico momento mi unisco alla famiglia con cordoglio e partecipazione. Una fatalità ci ha privato di un appassionato e ha funestato un Trofeo dove proprio la passione è protagonista”. “Un pilota e un grande appassionato” lo ha definto il circuito del Mugello.

Mugello incidente morto pilota – chi era Stelvio Boaretto

Di professione veterinario, il pilota 59enne Stelvio Boaretti era molto amato apprezzata anche dal punto di vista professionale. Sia sui social che sulle recensioni su Google non è difficile trovare come ci fossero persone che avessero apprezzato la grande cura e dedizione dell’uomo. “Una persona che amava il suo lavoro come poche se ne incontrano lungo la vita”, ha scritto un’utente. Apprezzamento per la gentilezza e la competenza anche da molti altri che hanno voluto lasciare una recensione positiva al pilota.