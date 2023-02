Un ragazzo di 35 anni si schianta contro un muro con la sua moto e muore.

Tragedia a Catania, dove Salvatore, noto Dj e scout ha perso tragicamente la vita. In tanti gli hanno dedicato messaggi condivisi sui Social Network.

Moto si schianta contro un muro: morto 35enne

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e stanno indagando le forze dell’ordine. Sembra che nel sinistro non siano coinvolte altre vetture in quanto il 35enne si sarebbe schiantato da solo con la sua moto. La tragedia è avvenuta nella città di Catania, nei pressi dello stadio della squadra di calcio che rappresenta la città siciliana, per la precisione in via Cifali.

I messaggi di addio

Sono tantissimi i messaggi di crodoglio comparsi sulla pagina Facebook di Salvatore Cantarella, il musicista e Dj siciliano che ha perso la vita nel tragico incidente. Tra questi si può leggere quello dell’organizzazione giovanile Agesci Catania, che ha scritto:

“Il Comitato e la Zona Etnea tutta si stringono al dolore e alla preghiera per la prematura scomparsa di Salvatore Cantarella, ex scout del gruppo Catania 9. C’è un detto che dice “Una volta scout, sempre scout” e ciò non può che essere testimoniato dalla vita di Salvo, dall’entusiasmo e dal sorriso contagioso, dall’essere amico di tutti”.

Sempre Agesci Catania ha fatto sapere che i funerali si sono tenuti oggi, 21 febbraio 2023, alle ore 16.00 presso la chiesa di San Massimiliano Kolbe.