Moto si scontra con un'auto: coppia di centauri morta sul colpo

Non c’è stato niente da fare per la coppia di centauri coinvolta in un incidente stradale questa mattina in Friuli.

Tommaso Pitacco (50 anni) e Marina Marzi (38 anni) sono morti dopo essersi scontrati con un’auto nel territorio di Talmassons, in provincia di Udine.

La dinamica dell’incidente

Il tragico schianto è avvenuto sulla regionale 252 Napoleonica: Tommaso e Marina erano in sella alla loro Yamaha, quando si sono scontrati con una donna 54enne alla guida di una Lancia Y che, dopo l’impatto, si è subito occupata di soccorrere la coppia e di chiamare i soccorsi.

Purtroppo invano. Le ferite riportate sono state fatali per entrambi i centauri e hanno causato il decesso prima ancora che intervenissero i soccorsi.

I tentativi di rianimazione

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i sanitari del 118, raggiunti in poco tempo da un elisoccorso, insieme a due squadre dei vigili del fuoco volontari di Codroipo. I soccorritori hanno tentato più volte di rianimare Tommaso e Maria, ma era troppo tardi: i due erano già morti e il personale sanitario è stato costretto a dichiarare i decessi.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Mortegliano e Latisana, che si stanno occupando delle indagini sulla dinamica dello scontro.