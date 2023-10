Motociclismo, eBay partecipa a Eicma per il secondo anno consecutivo

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – Dopo il successo dell’Edizione 2022, eBay ritorna ad Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote, che quest’anno celebra la sua 80ª edizione a Fiera Milano Rho dal 7 al 12 novembre. A livello mondiale, Eicma è il più importante evento fieristico B2B e B2C per l’intero settore delle due ruote che attrae centinaia di migliaia di visitatori, appassionati di motocicli, ciclomotori, accessori e delle ultime novità di un segmento in continua crescita. Un contesto privilegiato per il marketplace globale per incontrare gli appassionati di motori e creare relazioni con i player di settore.

Allestito nello stand G57 del padiglione 24, lo spazio di eBay, l’eBay Garage accoglierà i professionisti del settore, buyers e rivenditori per far conoscere le opportunità di business offerte da eBay, marketplace globale che vede nella categoria P&A (Parti e Accessori Auto e Moto) uno dei suoi segmenti più importanti. eBay si propone come vero e proprio partner delle PMI operanti nel settore automotive, con l’obiettivo di massimizzare il successo del loro eCommerce sulla piattaforma. All’interno dell’eBay Garage i visitatori troveranno tre totem touch screen grazie ai quali potranno navigare su eBay.it per conoscere l’ampia offerta di ricambi e accessori per le due ruote, sia nuovi che usati, e trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per coltivare il loro interesse e prendersi cura della propria moto.

Seguendo il fil-rouge della passione per le due ruote, l’eBay Garage vestirà quest’anno i colori del Mooney VR46 Racing Team, di cui il marketplace è Official Partner. Nello spazio espositivo gli appassionati troveranno una vera e propria “vetrina fisica” dello store online VR46, potranno fare acquisti ed essere coinvolti in tanti momenti di intrattenimento. Oltre agli oggetti in vendita, grazie alla partnership con il team VR46 di MotoGP, saranno esposti una show bike della scuderia e il simulatore ufficiale auto di VR46, che sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno provare a battere il record di Valentino Rossi e ricevere un gadget eBay. Allo stand sarà presente anche un photobooth per scattare un’istantanea ricordo.

All’eBay Garage sono attesi anche ospiti speciali, tra i quali piloti ed ex piloti di caratura internazionale. Fuori dallo stand, eBay sarà protagonista anche del Mainstage all’aperto, con diversi momenti di attrazione ed engagement per il pubblico. Per Giacomo Casartelli, Executive Director di Eicma, “la presenza di un player internazionale come eBay è sicuramente motivo di soddisfazione. È una realtà giovane, molto dinamica e in continua evoluzione: la scelta di tornare in Eicma rappresenta per noi una conferma di quanto il palcoscenico offerto dalla nostra manifestazione sia attrattivo e si presti in modo efficace ad essere un volano di opportunità trasversali che scriviamo con i nostri espositori. Oggi Eicma è una moderna piattaforma di comunicazione ormai imprescindibile per la filiera legata all’industria delle due ruote”.

Martina Colandrea, Categories Director B2C & C2C di eBay in Italia ha dichiarato: “Siamo molto felici di essere nuovamente ad Eicma, un contesto internazionale che ospita le tendenze del mondo moto e mette in contatto brand, operatori e appassionati. Come ‘marketplace delle passioni’ abbracciamo tutti gli interessi della nostra Community e le due ruote sono tra i più seguiti. All’eBay Garage visitatori e appassionati potranno vedere da vicino l’ampiezza del nostro catalogo e gli operatori professionali avranno la possibilità di conoscere e approfondire le opportunità di business offerte dal nostro marketplace”.