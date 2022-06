Motociclista morto in un’incidente a Torino: si è schiantato contro un’ambulanza

Incidente mortale a Torino in seguito ad uno scontro tra una Vespa e un ambulanza: ha perso la vita un motociclista di 64 anni.

Un uomo a bordo di uno scooter è morto in un incidente in corso Galileo Ferrari a Torino: si è schiantato contro un’ambulanza e non ce l’ha fatta.

Incidente mortale in corso Galileo ferrari a Torino

Intorno alle ore 16:30 di questo pomeriggio, martedì 28 giugno, si è consumato un incidente nel quale ha perso la vita un motociclista di 64 anni.

Lo scoontro mortale è avvennuto a Torino, in corso Galileo Ferrari angolo Montelungo.

Un uomo a bordo di uno scooter, una Vespa, si è scontrato contro un’autoambulanza e nella caduta ha riportato lesioni gravissime che hanno fatto sopraggiungere la morte.

I soccorsi e la dinamica dell’incidente

Sul posto è intervenuta la squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Locale, oltre ai sanitari presenti sull’ambulanza coinvolta nel sinistro. Purtroppo, sono stati inutili tutti i tentativi di rianimazione.

La dinamiche dello scontro, invece, è ancora da chiarire: sembrerebbe che l’ambulanza abbia ricevuto una chiamata per un soccorso urgente; a fronte di ciò, avrebbe acceso sirena e lampeggiante e iniziato una manovra di inversione di marcia. Tuttavia, in quel frangente è arrivato il motociclista che, tentando di superare il mezzo, lo ha impattato fatalmente.