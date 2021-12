Il pilota Rene Hofer, 19 anni, è tragicamente deceduto in un drammatico incidente: il prodigio austriaco, infatti, è stato travolto da una valanga.

Motocross, morto il pilota Rene Hofer: il 19enne austriaco è stato travolto da una valanga

Nel pomeriggio di sabato 4 dicembre, il pilota di motocross Rene Hofer è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente fatale.

Il 19enne austriaco, infatti, è stato travolto da una valanga mentre si trovava nel distretto di Lungau, in Austria. Il giovane uomo si stava cimentando in un fuori pista mentre si trovava in compagnia di una decina circa di amici quando il gruppo è stato improvvisamente travolto da una valanga a quota 2.400 metri.

Otto dei soggetti presenti sul posto sono stati sepolti da circa 4 metri di neve: di questi, tre giovani sono deceduti.

Delle tre vittime, due persone sono già state recuperate prive di vita mentre la terza, rinvenuta in situazioni critiche, è stata rapidamente trasferita presso l’ospedale di Klagenfurt dove è morta poco dopo il suo arrivo.

Oltre a Rene Hofer, quindi, sono prematuramente scomparsi anche altri due corridori austriaci: Michael Weissmann e Bastian Wolf.

Motocross, morto il pilota Rene Hofer: carriera e premi

Il pilota di motocross Rene Hofer avrebbe compiuto 20 anni tra un mese, il prossimo 4 gennaio 2021.

Il ragazzo correva per la Ktm con la quale era diventato campione d’Europa nella classe 85 cc nel 2016.

A partire dal 2017, poi, Rene Hofer era diventato pilota stabile del motomondiale gareggiando nella classe 125 cc. Nel 2021, si era classificato in sesta posizione nella classifica generale di Mx2 dopo essere risultato vincitore dei Gran Premi di Pietramurata e Garga. Nel Motocross delle Nazioni, invece, portò l’Austria a classificarsi all’ottavo posto.

Nel 2020, Rene Hofer era riuscito a sopravvivere a un terribile incidente avvenuto durante la sua partecipazione al Gran Premio di Lituania, a seguito del quale riportò una grave frattura al braccio sinistro. In questo frangente, subì un delicato intervento e fu costretto a ritirarsi dalla stagione.

Motocross, morto il pilota Rene Hofer: il messaggio di cordoglio della Ktm

Nella mattinata di domenica 5 dicembre, la Ktm ha pubblicato una nota ufficiale attraverso la quale ha annunciato la notizia e ha manifestato il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del pilota 19enne. A questo proposito, infatti, la Ktm ha scritto: “Vai in pace, piccolo Rene. È una tragedia per la tua famiglia, per la tua famiglia Ktm e per la comunità dell’Mxgp. Sarai sempre ricordato come il ragazzo felice che eri. Riposa in pace. Le nostre condoglianze a tutti coloro che ti amavano. Ride on, Rene, ci mancherai incommensurabilmente numero 711”.