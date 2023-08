MotoGp Austria 2023, Bagnaia pole position con Ducati

(Adnkronos) – Pecco Bagnaia conquista la pole position MotoGp nel Gp d'Austria 2023. Il pilota della Ducati, campione del mondo e leader del Motomondiale, sul tracciato del Red Bull Ring ottiene il miglior tempo girando in 1'28"539". Bagnaia parte davanti all'Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales (1'28''576) e alla Red Bull del sudafricano Brad Binder (1'28''653). "Sono molto contento, perché partire in pole è sempre fondamentale. Quest'anno facciamo un po' più di fatica, quest'anno perdiamo in accelerazione rispetto all'Aprilia e alla Ktm", dice Bagnaia. "Dobbiamo migliorare, abbiamo fatto un passo avanti e dobbiamo farne altri", aggiunge. Sesta e settima posizione per le Ducati di Luca Marini e Marco Bezzecchi.