MotoGp Germania 2023, Bagnaia in pole davanti a Marini

Sachsenring, 17 giu. -(Adnkronos) – Francesco 'Pecco' Bagnaia centra la pole position del Gp di Germania 2023. Sul circuito del Sachsenring il portacolori della Ducati gira in 1:21.409, conquistando la 15/a partenza al palo della carriera in MotoGp. In prima fila anche il compagno di marca Luca Marini e l'australiano della Ktm Jack Miller. In seconda fila il francese Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, tutti con una nota della scuderia di Borgo Panigale. A seguire i fratelli spagnoli Marc (Honda) e Alex Marquez (Ducati). Molte cadute nel finale, con diversi tempi cancellati per via delle bandiere gialle. Alle 15 appuntamento con la gara sprint.

Qualifiche complicate per Marc Marquez. Dalle 10.59 alle 11.29 lo spagnolo della Honda si è steso per ben tre volte. Dopo la prima scivolata, nel Q1, l'otto volte iridato è persino corso ai box attraversando la pista per non perdere tempo e cambiare la moto. Poi il passaggio in Q2 e altre due cadute: prima un highside con tanto di botta alla gamba, quindi la terza e ultima scivolata nel finale. Qualifiche molto complicate ma chiuse nonostante tutto con il 7° tempo.