Brutto incidente per Pol Espargarò durante le FP3 MotoGp: il pilota è caduto ed è stato trasportato al centro medico per le cure del caso.

Paura a Valencia nelle FP3 MotoGp, dove il pilota Honda Pol Espargarò è rimsto coinvolto in un incidente cadendo a grande velocità sulla curva 13. Cosciente, è stato portato in barella al centro medico per dei controlli e verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.