MotoGp, Màrquez: spalla ok dalla prossima settimana torno in moto

Bologna, 19 dic. (askanews) – Il conto alla rovescia è finito. Marc Màrquez torna in sella e lo fa con il sorriso di chi ha ritrovato se stesso. “Sta andando molto bene, sono quasi tre mesi dall’operazione. I dottori hanno dato l’ok: dalla prossima settimana ricomincio ad andare in moto”, annuncia il Campione del Mondo a margine di “Campioni in Festa.

Home Edition”, l’evento con cui Ducati celebra a Borgo Panigale una stagione trionfale. La spalla operata non è ancora perfetta, ma i margini ci sono. “Riprendo piano piano, la muscolatura è tornata. L’obiettivo vero è la prima gara in Tailandia, anche se a febbraio ci sarà già il test in Malesia. Posso fare buone feste di Natale, siamo contenti”. Poi lo spagnolo si lascia andare a una dichiarazione d’amore per la casa bolognese. “Per essere veloce può bastarti una cosa o un’altra. Per essere campione ti serve tutto: siamo un team. Io guido e taglio il traguardo, ma dietro c’è un esercito di persone, da qui a Bologna fino all’ultimo meccanico in pista”. Màrquez ha capito qualcosa di fondamentale sul Dna Ducati. “La grandezza la fa la gente, l’umano, l’ultimo dettaglio. Un marchio giapponese può essere più grande, ma qui è diverso”. E confessa: “Ho visitato più l’azienda che la città di Bologna”. Sul futuro nessun dubbio, almeno nelle intenzioni. “Abbiamo davanti un anno importante. Per il 2027-2028 è tutto aperto, devo capire cosa fare. Ma come ho sempre fatto nella mia carriera: quando sono felice in un posto, la mia priorità è restare”.