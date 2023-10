MotoLive a Eicma 2023: in calendario gare, spettacoli ed eventi

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – I titoli Europei Supercross, le gare ad inseguimento con le maxienduro bicilindriche, i contest di freestyle motocross e quelli di trial acrobatico, l’intrattenimento di Radio Deejay e la presenza di Vip e dei migliori piloti. E poi ancora le gare di Quad e quelle italiane e mondiali di E-Bike, l’esclusivo spettacolo Buggy Back Flip, le attività di avviamento alla moto per i più giovani della Federazione Motociclistica Italiana, gli eventi speciali dei top brand, la musica dal vivo e tanto altro. A meno di due settimane dall’apertura della sua Edizione numero 80, l’Esposizione internazionale delle due ruote svela i contenuti 2023 dell’arena MotoLive, la maxi-area esterna del più importante evento espositivo del settore, che torna nei padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 9 al 12 novembre prossimi.

Viene quindi confermata una delle attrazioni più adrenaliniche di Eicma, dove il grande pubblico della kermesse milanese può vivere in prima persona il ricco cartellone di iniziative proposte. “Un evento dentro l’evento – ha dichiarato il direttore esecutivo di Eicma Giacomo Casartelli – che ci impegna molto dal punto di vista organizzativo, ma che allo stesso tempo, anche grazie agli sponsor, permette al nostro pubblico di godere gratuitamente sia di una proposta emozionate racing di caratura nazionale e internazionale, che degli aspetti più spettacolari e di intrattenimento legati alle due ruote”. E quella di MotoLive in Eicma è una storia che da diciotto anni vive di adrenalina e passione per i motori insieme a Tissot, noto marchio orologiero che, in qualità di Official Timekeeper dei Campionati mondiali di MotoGP e Superbike, si conferma anche quest’anno al fianco dei piloti che si aggiudicheranno il Tissot Holeshot. Accanto all’offerta espositiva nei padiglioni, fatta di anteprime mondiali, novità prodotto, alle piste di test ride eBike e moto e ai due nuovi spazi tematici sulla mobilità urbana e il gaming, MotoLive si annuncia storicamente in ultima analisi come uno dei contenuti più attesi di Eicma 2023. Sul sito ufficiale eicma.it sono disponibili tutte le informazioni sulla manifestazione e i biglietti d’ingresso.