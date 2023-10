Motomodiale: Agostini, 'Marquez in Ducati può tornare a vincere il mondiale'**

Roma, 17 ago. – (Adnkronos) – "Penso che in Ducati Marquez può tornare a vincere il mondiale. Vedremo che moto avrà a disposizione se sarà veloce come in questi ultimi anni credo che il catalano sia ancora il pilota migliore e lo dimostrerà nel 2024". Così all'Adnkronos il 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini in merito al passaggio dell'otto volte iridato Marc Marquez alla Ducati nel team Gresini. "Se gli daranno una moto veloce Marquez può vincere rischiando meno e evitando di cadere come gli è capitato spesso in questi anni -aggiunge Agostini-. Se le cose non dovessero andare per il verso giusto penso che potrebbe anche pensare al ritiro, visto che ha sempre detto di correre per vincere e ormai è dal 2019 che non gli riesce..".