Motomondiale: A. Espargaro, 'credo nel titolo, dobbiamo sfruttare ogni chance'

Jerez, 28 apr. – (Adnkronos) – Terzo nel Mondiale dopo cinque gare ad appena tre punti dai leader Fabio Quartararo e Alex Rins, Aleix Espargaro è pronto alla sfida: "Se siamo in questa posizione in classifica è perché con Aprilia ce lo meritiamo -sottolinea il pilota spagnolo nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del fine settimana del Gp di Spagna-.

Dobbiamo continuare a lavorare così ed essere bravi a sfruttare ogni chance. Abbiamo dimostrato di riuscire ad ottenere buoni risultati, avere la consapevolezza di poter contare su una moto così mi dà serenità".

"Mi diverto, non sento la pressione, sto bene, già nei test invernali avevo raccolto sensazioni positive – aggiunge Espargaro- qui a Jerez l'anno scorso siamo andati bene, sono ottimista, non vedo l'ora di scendere in pista. In pochi ci danno per favoriti per il Mondiale, è normale, in passato non eravamo in lotta per il titolo, ma ce la giochiamo.

Abbiamo una buona base, dobbiamo cercare di fare ulteriori passi avanti". Il pilota spagnolo conclude parlando della sua situazione contrattuale. "Vorrei correre altri due anni con Aprilia, l'ho già detto in passato, ma per ora non ho ricevuto una vera e propria offerta. Non dipende da me, io devo solo pensare ad andare più forte possibile".