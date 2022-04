Motomondiale: Agostini, 'mondiale apertissimo, manca Marquez che speriamo torni presto'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Sono ben 9 piloti a podio diversi su 9 posti disponibili dopo il Gp d'Argentina. "Il Mondiale è apertissimo, anche se tutti noi vogliamo vedere le cose che tutti gli altri non fanno. Se noi vediamo nella storia i grandi, quei pochi che vincono tanto non stancano.

Valentino Rossi ha vinto tanto e non ha stancato, Agostini non ha stancato, Lewis Hamilton ha vinto tanto, non ha stancato ed è pagato più di tutti. Un Cassius Clay nella boxe, Eddy Merckx e Gimondi nel ciclismo, Maradona nel calcio, sono amati perché hanno vinto tanto, non per un trofeo o due in carriera". Sono le parole del quindici volte campione del mondo di motociclismo Giacomo Agostini, all'Adnkronos sul mondiale piloti in MotoGp.

"Marquez? Si manca uno dei protagonisti, uno che durante le gare ti dà delle emozioni, ti fa sospirare, è uno che attacca sempre, che non molla mai, che rischia, forse fin troppo per dare spettacolo e vincere. Mi auguro che ritorni presto", ha concluso Agostini.