Motomondiale: Aprilia, Espargaró si opera al braccio destro a causa di una fibrosi muscolare

Barcellona, 13 mar. -(Adnkronos) – Aleix Espargaró finisce sotto i ferri. Dopo gli esami svolti a Barcellona, il pilota dell'Aprilia dovrà operarsi al braccio destro per la fibrosi muscolare patita ai test in Portogallo, mentre il tunnel carpale non necessita di interventi. La "pulizia" verrà eseguita domattina, 14 marzo, e in 10 giorni dovrebbe essere a posto, proprio per l’inizio del Mondiale, in programma domenica 26 marzo alle ore 15 sulla pista di Portimao. L’operazione dovrebbe essere anche più rapida della precedente al braccio, grazie a un intervento meno invasivo. Si tratterà principalmente di un problema di cicatrizzazione.