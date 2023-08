Motomondiale: Arbolino rimanda passaggio in MotoGp, rinnova con il suo team di Moto2

Roma, 23 ago. - (Adnkronos) - Per diverse settimane Tony Arbolino è stato accostato alla MotoGp e alla Ducati, più precisamente al team Gresini. Il sogno del passaggio in top class è, per ora, solo rinviato perché Arbolino ha rinnovato il contratto con Marc VDS, il suo te...

Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – Per diverse settimane Tony Arbolino è stato accostato alla MotoGp e alla Ducati, più precisamente al team Gresini. Il sogno del passaggio in top class è, per ora, solo rinviato perché Arbolino ha rinnovato il contratto con Marc VDS, il suo team attuale, anche per il 2024. Una scelta ponderata per il pilota italiano seguito dal manager Carlo Pernat, un po' per la grande incertezza che regna ancora nel mercato MotoGp, un po' perché è importante concentrarsi sul mondiale Moto2.

Arbolino ora è a 12 punti da Pedro Acosta che nelle ultime gare gli ha recuperato tanti punti, è importante quindi togliere qualsiasi distrazione sulla rincorsa mondiale e riprendere quella marcia impressionante di inizio stagione. Ovvio che non fa piacere rimandare un sogno, ma è anche vero che a fine 2024 scadranno tanti contratti in MotoGp e fare bene in Moto2 è il modo migliore per crescere e ambire a una moto competitiva in top class nel 2025. "Siamo lieti di annunciare che Tony Arbolino ha concordato un prolungamento del contratto per rimanere con il nostro team nel Campionato del Mondo di Moto2 del 2024", ha scritto sui propri profili social, l'Elf Marc Vds Racing Team annunciando la permanenza del pilota italiano.