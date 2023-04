Motomondiale: Bagnaia, 'caduta Austin? La gara andava gestita diversamente'

Jerez, 27 apr. - (Adnkronos) - Alla vigilia del fine settimana del Gp di Spagna a Jerez Francesco 'Pecco' Bagnaia torna indietro di due settimane, alla caduta di Austin con cui aveva polverizzato in una frazione di secondo 25 punti in classifica. "Non so spiegarmi cosa sia successo, d...

Jerez, 27 apr. – (Adnkronos) – Alla vigilia del fine settimana del Gp di Spagna a Jerez Francesco 'Pecco' Bagnaia torna indietro di due settimane, alla caduta di Austin con cui aveva polverizzato in una frazione di secondo 25 punti in classifica. "Non so spiegarmi cosa sia successo, devo guardare la telemetria", aveva detto a caldo ai microfoni di Sky. A cosa ha condotto l'analisi dei dati? L'ha spiegato proprio il campione del mondo in carica nel corso della conferenza piloti: "Austin, in termini di prestazione, è stato il migliore weekend della mia vita – ha esordito il ducatista -. Eravamo velocissimi, in particolare la curva 2 l'ho sempre fatta più veloce degli altri piloti Ducati, ma ho sottovaluto la condizione in gara in quel punto della pista". Bagnaia va più nello specifico: "Dalla telemetria si vede che la linea era la stessa e anche la velocità, ma l'angolo era diverso: ero più dritto e questo probabilmente ha causato la caduta".

Bagnaia, però, aggiunge anche un altro spunto di riflessione: "Non mi sono focalizzato troppo sulla caduta, ma sul fatto che avrei potuto gestire la gara diversamente…".