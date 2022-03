Motomondiale: Bagnaia cerca riscatto a Mandalika, 'pista favorevole alla Ducati'

Mandalika, 16 mar. -(Adnkronos) – Pecco Bagnaia punta al riscatto a Mandalika, sede del Gp dell'Indonesia in programma nel fine settimana, dopo lo zero con cui ha chiuso la prima gara di Losail con cui si è aperta la nuova stagione. "Il posto è bellissimo e ci sono davvero tanti tifosi che non vedono l'ora di vederci gareggiare -sottolinea il piemontese della Ducati-.

Il tracciato mi piace, nei test di febbraio ho avuto sensazioni positive, spero che le condizioni di grip siano migliorate grazie al nuovo asfalto, in generale penso sia una pista favorevole alle caratteristiche della nostra moto. Rispetto al Qatar cercherò di lavorare di più sul mio stile di guida a partire dalle prime sessioni di prove libere, per poter trovare il giusto feeling con la MotoGp".