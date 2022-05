Motomondiale: Bagnaia cerca riscatto al Mugello, 'fondamentale non fare errori, darò il massimo'

Borgo Panigale, 25 mag. -(Adnkronos) – "Finalmente corriamo al Mugello! Sono entusiasta, scendere in pista in Italia è sempre molto emozionante, mi aspetto un weekend fantastico, con tutti i tifosi italiani e i ducatisti a supportarci in pista". Così il pilota della Ducati Francesco 'Pecco' Bagnaia a pochi giorni dal Gp d'Italia al Mugello.

Bagnaia dopo settime gare è 7° in classifica a quota 56 punti contro i 102 del leader Quartararo, urge una rimonta per ridurre il distacco dopo la caduta di Le Mans: "Voglio assolutamente riscattarmi. Ora più che mai, è fondamentale non commettere altri errori per non perdere punti importanti per il campionato. Darò il massimo come sempre", conclude il pilota Ducati.