Motomondiale: Bagnaia compie 26 anni, gli auguri dei suoi cari e della Ducati

Roma, 14 gen.

– (Adnkronos) – Francesco "Pecco" Bagnaia compie 26 anni. Il pilota della Ducati, che da dententore del titolo MotoGP si avvia alla nuova stagione che scatterà il 26 marzo a Portimao (Portogallo), ha ricevuto degli auguri teneri e speciali dalla sorella Carola, che è sempre al suo fianco. In una storia su Instagram, ha postato una loro foto da bambini abbracciati a un Pippo gigante di peluche a Disneyland. Non sono mancati anche gli auguri del team di Borgo Panigale e quelli della fidanzata Domizia Castagnini.

"26 anni di anima pura, energia, adrenalina", scrive su Instagram. "Non vedo l'ora di tenerti per mano per tutta la vita".