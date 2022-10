Motomondiale: Bagnaia, 'con Quartararo fuori mi sono accontentato del podio'

Phillip Island, 16 ott.(Adnkronos) – Francesco 'Pecco' Bagnaia fa ancora la storia a Phillip Island. Non arriva la vittoria nel Gp d'Australia, sfumata nei giri finali contro gli scatenati spagnoli Alex Rins e Marc Marquez, ma un podio che consente al pilota della Ducati di portarsi in testa al Mondiale con 14 punti di vantaggio sul francese Fabio Quartararo, a due gare dalla fine del campionato.

Nessun pilota era riuscito a portarsi in testa al Mondiale partendo da un gap di 91 punti (dopo il Gp di Germania al Sachsenring): in totale la rimonta è di 105 punti. Il piemontese potrà laurearsi campione del mondo già domenica in Malesia.

"Sapevo che avrei sofferto, abbiamo corso con la media davanti perché con la gomma hard non avevo il feeling e gli ultimi 6 giri la gomma era distrutta, perdevo in percorrenza -spiega Bagnaia a Sky Sport-.

Sapevo mi avrebbero attaccato, la mia gara è cambiata quando ho letto che Fabio era out. Ho accettato anche un podio, mentre prima volevo vincere. Siamo riusciti a dare carico alla gomma davanti, prima non ci riuscivo e perdevo molto a causa del vento. Nelle Libere 4 con una piccola modifica siamo riusciti a risolvere il problema. E' stato un bilanciamento positivo, anche se nel finale mi ha pregiudicato la possibilità di attaccare.

E' stata una gara di gestione, volevo spingere, ma sapevo che avrei perso. Mi sono preso cura delle gomme, ma l'ho distrutta. Il gruppo era folto, mi aspettavo un ritmo più veloce ma forse non avrei chiuso la gara. Sono contento per la classifica, non troppo per la gara. Essere primi è importante, ma non voglio ancora gongolarmi".