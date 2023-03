Motomondiale: Bagnaia domina in Portogallo, il bis mondiale si avvicina in quota

Motomondiale: Bagnaia domina in Portogallo, il bis mondiale si avvicina in quota

Motomondiale: Bagnaia domina in Portogallo, il bis mondiale si avvicina in quota

Roma, 27 mar. - (Adnkronos) - La stagione di MotoGP riparte da Francesco Bagnaia, autore di una splendida doppietta (Sprint e gara) in Portogallo: bottino pieno per Pecco, che guida la classifica con 37 punti all’attivo - 12 in più del primo inseguitore, Maverick Vinales - con la quota ...

Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – La stagione di MotoGP riparte da Francesco Bagnaia, autore di una splendida doppietta (Sprint e gara) in Portogallo: bottino pieno per Pecco, che guida la classifica con 37 punti all’attivo – 12 in più del primo inseguitore, Maverick Vinales – con la quota per la vittoria del suo secondo mondiale che crolla a 1,50 su Stanleybet.it e Goldbet. Decisamente più staccata la concorrenza, con Enea Bastianini e Vinales a una quota che per entrambi oscilla tra 7,50 e 8. Tra gli altri pretendenti al titolo, il successo finale di Fabio Quartararo paga 10 volte la posta, mentre Marc Marquez, al centro delle polemiche dopo i fatti del Portogallo, in cui ha rimediato anche un infortunio che lo costringerà a saltare l’Argentina, è quotato a 15.