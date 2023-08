Motomondiale: Bagnaia, 'Gp Austria favorevole a Ducati ma con meno margine degli altri anni'

Spielberg, 17 ago. - (Adnkronos) - "È sempre bello essere qui al Red Bull Ring, un circuito sul quale la Ducati va sempre bene. L’anno scorso siamo partiti con qualche problema di grip, ma siamo cresciuti alla grande. Siamo pronti per fare bene, ma non sarà semplice. Per far...

Spielberg, 17 ago. – (Adnkronos) – "È sempre bello essere qui al Red Bull Ring, un circuito sul quale la Ducati va sempre bene. L’anno scorso siamo partiti con qualche problema di grip, ma siamo cresciuti alla grande. Siamo pronti per fare bene, ma non sarà semplice. Per fare un esempio, Ktm quest’anno è migliorata molto in accelerazione, mentre Aprilia ha dimostrato di essere in forma con la vittoria di Silverstone, per cui ci saranno tanti rivali in questo weekend". Così il leader del mondiale Francesco 'Pecco' Bagnaia nel corso della conferenza stampa piloti prima del Gp d'Austria.

"Conosciamo il potenziale della nostra moto ed è sempre importante conquistare più punti possibili in ogni occasione -prosegue il 26enne piemontese-. Sappiamo che abbiamo un vantaggio a livello tecnico su questa pista, forse minore rispetto agli altri anni ma possiamo pensare davvero alla vittoria”.

La gara della Stiria rappresenterà la seconda dopo il cambio di regolamento della pressione degli pneumatici: “A Silverstone abbiamo vissuto la prima gara con questa novità e credo che un po’ tutti si siano presi un po’ di margine. Ad ogni modo era stato difficile anche con il freddo. In questo fine settimana saremo più o meno sempre attorno ai 30°, per cui non sarà semplice per il team. Cercherò di andare al massimo, entro i limiti del regolamento”.