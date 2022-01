Motomondiale: Bagnaia, 'il mio futuro lo immagino ancora in Ducati'

Roma, 31 gen. – (Adnkronos) – "Partire avendo già la sicurezza di restare negli anni successivi dà un grande serenità. E soprattutto, cosa più importante, ci siamo scelti insieme. Se mi immagino un futuro in MotoGp lo immagino in Ducati". Così Francesco Bagnaia in merito al suo futuro che sarà ancora con la scuderia di Borgo Panigale.

Il 25enne pilota piemontese esalta la moto con la quale correrà il prossimo anno. "La moto è molto simile a quella del 2021, ma ci sono dei dettagli che ci piacciono ancora di più. Il rosso è tornato ad essere rosso Ducati, è bellissima. Penso che dopo la fine della scorsa stagione possiamo e dobbiamo ambire al massimo risultato. Già dall'inizio dovremo essere veloci, stare davanti, puntando a vincere le gare. La costanza farà la differenza.

So di avere una grandissima squadra, un grandissimo supporto, e sono convinto di avere svolto un buon lavoro per prepararmi al Mondiale che sta per iniziare". Bagnaia individua i favoriti per il titolo. "Quartararo è sicuramente il favorito principale, poi ci sono Marquez, Mir, Miller, Morbidelli, ci sono tantissimi piloti candidati. Senza dimenticare che Bastianini avrà la moto più aggiornata, poi ci saranno Marini con la ufficiale, Martin…Ma noi cercheremo di essere un po' più veloci di tutti".