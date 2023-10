Motomondiale: Bagnaia leader ma in Australia i bookie spingono per la vittoria di Martin

Phillip Island, 19 ott. -(Adnkronos) – Nemmeno il tempo di riprendersi dall'entusiasmante weekend di Mandalika, che la MotoGP si prepara a scendere di nuovo in pista per il Gran Premio d'Australia. Pecco Bagnaia è tornato a guidare la classifica dopo la caduta di Jorge Martin nella gara indonesiana. Lo spagnolo è però favorito su Planetwin365 e Better per la vittoria a Phillip Island, offerta tra 2,60 e 2,75. Insegue il campione in carica della Ducati, per cui il trionfo paga 4 volte la posta. Dietro al duo di testa insegue Marco Bezzecchi, proposto a 5,50, mentre Marc Marquez vede il successo a 7,50. Per le qualifiche è sempre Martin a guidare: la sua pole si gioca a 2,40, davanti a quella di Bagnaia in quota a 3,80. Il giro veloce di Bezzecchi vale 6 volte la posta, con Aleix Espargaro a 8. Diverso il discorso per la lotta al titolo, dove Bagnaia conduce ancora a 1,67 su Scommessemania. Lo segue a ruota Martin, in quota a 2,20, mentre Bezzecchi è lontano a 22,70.