Motomondiale: Bagnaia, 'Martin fortunato ad aver avuto una sola volta problema alle gomme'

Valencia, 23 nov. – (Adnkronos) – "Martin è stato fortunato, se a lui è capitato solo domenica scorsa a noi è successo diverse volte e in una di queste abbiamo rischiato di perdere qualcosa di più importante del Mondiale". Francesco 'Pecco' Bagnaia replica così a Jorge Martin, suo rivale per il titolo iridato, che si è lamentato per i problemi di gomme che lo hanno rallentato in Qatar. Il 26enne piemontese fa riferimento al terribile incidente al via del GP Barcellona, quando venne sbalzato dalla sua Desmosedici finendo in mezzo alla pista e venendo investito, senza gravi conseguenze, sulle gambe dalla Ktm di Brad Binder. Anche lo scorso anno Bagnaia si è giocato il mondiale all'ultimo appuntamento di Valencia. "Rispetto all’anno scorso ci sono due gare e 37 punti a disposizione invece di 25 -sottolinea al microfono di Sky Sport-. Per questo il vantaggio è abbastanza buono, ma non esagerato. Cercheremo di affrontare tutto nel migliore dei modi, con serenità". Il campione in carica non pensa a gestirsi, almeno fino alla Sprint, dopo la quale tirerà le prime somme: "Fino a sabato proverò a fare il 100% e anche di più, poi vedremo a che punto saremo prima della gara principale e quale sarà il vantaggio".