Motomondiale: Bagnaia non vuole fermarsi, bookie scommettono sul tris iridato

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – Francesco Bagnaia è sempre più nella storia della MotoGP, e non vuole fermarsi: il pilota della Ducati, dopo aver vinto il suo primo titolo in top-class nel 2022, si è ripetuto in questa stagione trionfando nell’ultima tappa a Valencia e battendo, così, la concorrenza di Jorge Martin. “Pecco” è diventato il terzo pilota della storia a vincere per due volte consecutive il titolo iridato nell’era moderna della MotoGP, impresa in precedenza riuscita solo a mostri sacri come Valentino Rossi e Marc Marquez, e secondo i bookmaker ha tutte le carte in regola per ripetersi una terza volta: gli esperti di Newgioco, infatti, vedono a 2,75 il trionfo di Bagnaia nel 2024. Quota che certifica la bontà del binomio tra il torinese e la Ducati, pronti a regalare gioie ai tifosi anche nella prossima stagione.