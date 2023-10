Motomondiale: Bagnaia pensa positivo, 'l'ultimo volta che ho fatto il Q1 ho vinto il Gp'

Mandalika, 13 ott. – (Adnkronos) – "L'ultima volta che ho fatto il Q1, ho vinto il GP. Vediamo…". Così a Sky Sport Francesco 'Pecco' Bagnaia, dopo il 16° posto nelle pre-qualifiche del Gp di Indonesia che lo costringerà domani a fare il Q1. Il pilota Ducati sarebbe anche entrato in top ten per il rotto della cuffia, all'ultimo giro utile ma il suo time attack finale è stato vanificato da un lungo successivo a una perdita del posteriore in ingresso curva. "Per fortuna sono riuscito a restare in sella, potevo lanciarmi veramente in alto quando mi è partita dietro in quella circostanza". "Mi sento molto meglio per quanto riguarda il feeling col davanti, in frenata e con la guida in generale. Purtroppo stiamo litigando con l’elettronica e dobbiamo trovare una taratura migliore: è complicato, ho perso la moto diverse volte", conclude il 26enne piemontese.