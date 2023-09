Motomondiale: Bagnaia più forte dell’infortunio, per i bookie è a un passo dal secondo titolo

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – Il Gran Premio di San Marino, preludio al trasferimento in Asia e Australia dove si terranno i prossimi sette appuntamenti, ha visto Francesco Bagnaia chiudere con un terzo posto sia nella Sprint che nella gara “lunga” della domenica. Tutto questo nonostante i fortissimi dolori dovuti all’infortunio rimediato a Barcellona. Per i betting analyst di Scommessemania, quella di Pecco a Misano è stata una vera e propria dimostrazione di forza in ottica titolo: per il torinese, la quota di quello che sarebbe il secondo mondiale di fila scende infatti a 1,07. Quota che quindi non premia Jorge Martin, il quale, sfruttando le difficoltà del torinese, ha recuperato qualche punto, facendo scendere lo svantaggio a 36 lunghezze: il colpaccio dello spagnolo della Pramac, però, si gioca a 11,80. Ancora meno speranze per Marco Bezzecchi, che vede il titolo a 21,10, mentre per Brad Binder si sale a 51.