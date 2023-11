Motomondiale: Bagnaia, 'pochi hanno vinto due mondiali di fila, perdere non sarebbe fallimento'

Roma, 7 nov. - (Adnkronos) - "In pochi hanno vinto due titoli mondiali di fila, ma essere battuti non sarebbe sinonimo di fallimento". Così il campione del mondo in carica della MotoGp Francesco 'Pecco' Bagnaia, intervistato dal sito ufficiale del motomondiale, a pochi gio...

Roma, 7 nov. – (Adnkronos) – "In pochi hanno vinto due titoli mondiali di fila, ma essere battuti non sarebbe sinonimo di fallimento". Così il campione del mondo in carica della MotoGp Francesco 'Pecco' Bagnaia, intervistato dal sito ufficiale del motomondiale, a pochi giorni dal Gp di Malesia, terz'ultima gara della stagione. "L'anno scorso la pressione era più alta, la Ducati veniva da un periodo di 15 anni senza titoli ed io ne sentivo il peso sulle spalle. Questa stagione è diversa. Sento sempre tanta responsabilità, ma in un modo che mi dà grande motivazione. Essere il punto di riferimento è qualcosa di cui andare orgogliosi", aggiunge Bagnaia che ha 13 punti di vantaggio sullo spagnolo Jorge Martin.