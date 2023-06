Motomondiale: Bagnaia, 'pole posizione privilegiata perché è difficile superare'

Sachsenring, 17 giu. -(Adnkronos) - "E' stato difficile fare il tempo perché per quattro-cinque giri ci sono state tante bandiere gialle, che hanno complicato le qualifiche ma sono molto contento per come è andata. Stiamo lavorando bene. La pole è una posizione privile...

Sachsenring, 17 giu. -(Adnkronos) – "E' stato difficile fare il tempo perché per quattro-cinque giri ci sono state tante bandiere gialle, che hanno complicato le qualifiche ma sono molto contento per come è andata. Stiamo lavorando bene. La pole è una posizione privilegiata, in quanto qui è difficile superare. Nel pomeriggio ci sarà la Sprint e sarà una gara molto importante capire le gomme da usare. Vedremo nel pomeriggio". Così Francesco 'Pecco' Bagnaia, al microfono di Sky Sport, dopo la pole position conquistata nelle qualifiche del Gp di Germania.