Motomondiale: Bagnaia, 'spero medici mi diano l'ok per correre a Misano'

Misano, 6 set. – (Adnkronos) – "Domenica sera sono rientrato subito a casa insieme alla squadra e, dopo essermi riposato un po', ho poi iniziato subito a prepararmi per cercare di essere pronto a tornare in pista a Misano. Giovedì mi sottoporrò al controllo medico in circuito e se, come spero, i dottori mi daranno l’ok potrò scendere in pista venerdì per le prime prove del mio Gran Premio di casa. Il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un appuntamento speciale per noi piloti italiani e soprattutto per noi piloti Ducati. Farò del mio meglio quindi per poter correre sabato e domenica". Così il leader del mondiale MotoGp Francesco 'Pecco' Bagnaia a pochi giorni dal Gp di Misano, dove spera di poter essere in pista nonostante i postumi dell'indicente di Barcellona.