Motomondiale: Bagnaia verso il bis mondiale in quota, Bezzecchi insegue ancora la rimonta

Roma, 7 ago. – (Adnkronos) – Pecco Bagnaia è pronto a prendersi un altro titolo mondiale. Dopo il secondo posto ottenuto a Silverstone, il pilota torinese stacca ancora in vetta alla classifica dei piloti di MotoGP con 214 punti, portandosi a +41 su Jorge Martin, sesto all’arrivo, e +47 su Marco Bezzecchi, non in grado di concludere la gara a causa di una caduta. Il trionfo a fine stagione di Pecco si gioca a 1,25 su Stanleybet.it e Betflag, mentre la vittoria mondiale di Jorge Martin è quotata 6,50. Ancora a distanza di sicurezza Bezzecchi, un cui successo pagherebbe 7,50 volte la posta. Lontani gli altri, con Brad Binder (131 punti in classifica), proposto a 30 e il vincitore di Silverstone, Espargaro, a 75. Marini e Bastianini guidano il gruppo a quota 100, insieme a Quartararo e Marquez. Utopico, invece, il titolo mondiale per Franco Morbidelli, stabile a quota 250.