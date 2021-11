Motomondiale: Bagnaia vuole chiudere in bellezza, per i bookie è lui il favorito a Valencia

Valencia, 11 nov. – (Adnkronos) – Dopo il successo ottenuto lo scorso weekend nel GP di Algarve, Francesco Bagnaia, secondo in classifica genarale dietro al campione iridato Fabio Quartararo, vuole centrare la vittoria anche nell’ultima gara stagionale di Valencia. Secondo i betting analyst di Olybet.it sarà solita lotta a due tra i dominatori del campionato mondiale, con l’italiano, in quota 2,25 davanti al “El Diablo” proposto a 3,25.

Dietro di loro si propone come terzo incomodo Jack Miller, ritornato al podio a Portimao. Il bottino pieno del ducatista si gioca a 4. Sale invece a 7 Joan Mir, secondo a Portimao, davanti a Jorge Martin offerto a 8,50. Per quanto riguarda le qualifiche del sabato, anche qui “Pecco” Bagnaia è il favorito per la pole position in quota a 2,60 davanti a Quartararo a 3. Terzo nei favori dei pronostici sempre l’australiano Jack Miller, ancora proposto a 4.