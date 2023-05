Motomondiale: balzo in avanti di Bezzecchi e Martin, ma Bagnaia resiste nelle quote per titolo

Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - Il caotico weekend di Le Mans, sede del millesimo Gran Premio della storia della MotoGP, ha di nuovo rimescolato le carte in ottica mondiale. In Francia è arrivato il terzo “0” stagionale per Francesco Bagnaia, in un contatto di gara con Maverick Vina...

Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – Il caotico weekend di Le Mans, sede del millesimo Gran Premio della storia della MotoGP, ha di nuovo rimescolato le carte in ottica mondiale. In Francia è arrivato il terzo “0” stagionale per Francesco Bagnaia, in un contatto di gara con Maverick Vinales, ma, nonostante ciò, il pilota della Ducati rimane il favorito per il titolo, con gli esperti di Snai e Stanleaybet.it che concordano offrendo il bis di Pecco a 1,65, in leggero rialzo rispetto alle quote pre-Le Mans.

Ad approfittare di quanto accaduto a Bagnaia sono stati Marco Bezzecchi e Jorge Martin. L’italiano, con la vittoria della gara in Francia, si è riportato a -1 da Bagnaia, mentre lo spagnolo, con il primo posto nella Sprint e il secondo in gara, sembra aver finalmente trovato la continuità che gli è mancata nelle prime uscite. La quota di Bezzecchi per il titolo si attesta a 5,50, mentre quella di Martin a 6,50 (prima di Le Mans si giocava a 15). Alla pari con lo spagnolo si conferma Brad Binder, che non ha brillato nella gara di Le Mans dopo il secondo posto nella Sprint.

Dopo questi piloti, il vuoto; infatti, per trovare Maverick Vinales si sale a quota 20, mentre a 25 ecco Jack Miller, Marc Marquez, Johann Zarco e Luca Marini, mentre a 33 Fabio Quartararo ed Enea Bastianini, con quest’ultimo che dovrebbe finalmente fare il suo ritorno alla ripresa del mondiale, tra un mese al Mugello.