Motomondiale: Bastianini si arrende, il suo Gp di Spagna finisce dopo le terze libere

Jerez, 29 apr. – (Adnkronos) – Niente da fare per Enea Bastianini. Il pilota della Ducati, al rientro a Jerez per il Gp di Spagna dopo la frattura della scapola rimediata a Portimao ma molto sofferente fin dalle libere di ieri, ha deciso di fermarsi dopo le terze prove libere. La 'Bestia' ha troppo dolore ed è stato il team manager Davide Tardozzi ad annunciare il suo forfait: "Sarebbe assurdo prendersi dei rischi, purtroppo non riesce a resistere più di qualche giro, quindi non ha senso fare la gara".