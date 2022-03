Motomondiale: Bastianini, 'sogno il titolo ma per adesso è difficile'

Mandalika, 17 mar. -(Adnkronos) – Enea Bastianini arriva al GP Indonesia al top della condizione. Il centauro italiano ha vissuto una favola in Qatar, nella gara d’esordio del Motomondiale: è arrivata la prima vittoria per lui e la prima vittoria per il team Gresini, tutto questo in una domenica speciale con una tripletta italiana grazie ai successi di Migno in Moto3 e di Vietti in Moto2.

La sua stagione non poteva iniziare meglio: "Nelle ultime due settimane ci sono stati molti fattori emotivi che mi hanno coinvolto -spiega nella conferenza piloti a Mandalika, sede del Gp d'Indonesia-. Ho visto tutti i miei amici, la mia famiglia, è stato fantastico, sono molto motivato. Adesso però è importante restare concentrati, senza distrarsi, perché nella MotoGP non puoi sbagliare".

La vittoria in Qatar ha dato maggiore visibilità a Bastianini, adesso in tanti si chiedono se sia in grado di lottare davvero per il titolo: "E' complicato vincere il titolo in top class, anche se ci sono già riuscito in Moto2 nel 2020.

Sono in MotoGP per vincere un Mondiale, ma per adesso penso sia difficile. Non mi aspettavo neanche di vincere in Qatar, mi ha aiutato il fatto di essere andato forte in qualifica: partendo dalla seconda posizione è stato più semplice puntare al podio in gara. Il mio obiettivo comunque resta arrivare nei primi cinque, sarebbe già un buon risultato per il 2022".