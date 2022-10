Motomondiale: Bezzecchi rookie dell'anno, 'Rossi mi ha fatto i complimenti'

Phillip Island, 16 ott. -(Adnkronos) – Il GP d'Australia porta il sorriso in casa Mooney VR46, con Marco Bezzecchi che chiude quarto e alla fine della gara vince il titolo di 'rookie of the year' del Mondiale 2022. Il pilota dell'Academy di Valentino Rossi è dunque il miglior esordiente del campionato: podio ad Assen e un altro sfiorato a Phillip Island, dopo una gara in cui è stato costantemente negli scarichi dei primi tre.

"Sono contento di aver fatto una bella gara. Spero di aver fatto divertire tutti, mi spiace solo di non aver passato Bagnaia -dice il 23enne romagnolo-. Non mi sono trattenuto per niente dal passarlo alla 10, perché perdevo terreno appena prima e arrivavo troppo lontano. Volevo passarlo alla 1, ma lui andava più forte di me e perdevo qualche metro. Ci ho provato come un matto. Il più bel sorpasso l'ho fatto a Martin alla 1 all'esterno.

Mi sono divertito, è stato un bel gran premio. Ho sentito anche Valentino, mi ha scritto che ho fatto una grande gara".