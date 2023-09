Motomondiale: Bezzecchi, 'sono rilassato, la lotta per il titolo riguarda Bagnaia e Martin'

Motegi, 28 set. – (Adnkronos) – "Sono rilassato, perché la vera lotta per il titolo riguarda Pecco Bagnaia e Jorge Martin. E’ vero, io mi sto avvicinando, ma non è mai abbastanza. Se potessi avvicinarmi di più, alla fine del Mondiale ci proverò. Certo che m’interessa lottare per il campionato, ma dovrei provare a stare vicino a loro due per almeno tre o quattro week end, poi vedremo". Così Marco Bezzecchi in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp del Giappone. "Chiederò lo stesso sistema in partenza che hanno Bagnaia e Martin -risponde Bezzecchi sorridendo a chi glielo chiede, sapendo bene quanto sia inconsueta questa richiesta-, ma il supporto che mi garantisce la Ducati è già fantastico e io non ho un pacchetto ufficiale. E’ normale che abbia qualcosa in meno rispetto a loro".