Motomondiale: Biaggi, 'mi manca la rivalità con Rossi, è stata una bella storia'

Roma, 18 apr. – (Adnkronos) – Esattamente 19 anni fa, Valentino Rossi vinceva la sua prima gara con la Yamaha, al termine di un duello entusiasmante con Max Biaggi, in sella ad una Honda, nel Gp del Sudafrica a Welkom. La MotoGP ha celebrato l'evento con un post su Instagram, che è stato 'repostato' dallo stesso Biaggi. Il romano, uno dei più grandi rivali del 'Dottore', ha ricordato quei momenti: "La rivalità con Valentino è vecchia, ma quanto mi manca. Oggi rimangono solo cose belle. Anche se ci siamo letteralmente odiati. Esser stato valentiniano o biaggista ora non importa, ma è stato importante che ogni appassionato si sia identificato in uno di noi e attraverso noi ha imparato ad amare uno sport unico ed incredibilmente emozionante. Che bella storia".