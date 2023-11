Motomondiale: bookie, Martin più di Bagnaia a Sepang, ma l'italiano è ancora favorito per titolo

Sepang, 9 nov. – (Adnkronos) – Solo tre gare ci separano dalla fine del Mondiale di MotoGP, ma la lotta al titolo è più aperta che mai. Pecco Bagnaia guida la classifica con soli 13 punti di vantaggio su Jorge Martin. Nel Gran Premio della Malesia, in programma questo weekend, lo spagnolo appare favorito per il successo: la quota della vittoria per lui è fissata a 1,80 su Betflag e 1,85 su Goldbet. Costretto a inseguire il campione in carica, offerto a 2,75. Per Marco Bezzecchi, terza forza del Mondiale, il trionfo a Sepang paga 5 volte la posta, con Brad Binder a 10. Nelle qualifiche del sabato vantaggio netto di Martin, proposto a 1,55 contro Bagnaia a quota 5 assieme a Bezzecchi, mentre Binder si gioca a 12. Per l'iberico ottime chance di successo anche nella Sprint, in quota a 1,75 rispetto a Bagnaia alto a 4. Nella corsa al titolo, però, Pecco appare ancora in vantaggio sul rivale: il bis dell'italiano prevale a 1,75, mentre il primo Mondiale di Martin vale 2 volte la posta.