Motomondiale: caduta Martin in Indonesia un assist a Bagnaia, per bookie scatto verso il titolo

Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – Weekend dalle mille emozioni, in Indonesia, per la classifica piloti della MotoGP. Con la vittoria nella Sprint del sabato, infatti, Jorge Martin aveva effettuato il sorpasso su Francesco Bagnaia, ma con la caduta nella gara domenicale, vinta in rimonta da Pecco, è stato proprio il torinese a riprendersi il primo posto, con 18 punti sullo spagnolo della Ducati Pramac. Un risultato che porta i betting analyst di Sisal e Betflag a vedere nuovamente Bagnaia favorito per il titolo, rispettivamente a 1,50 e 1,55, in calo rispetto alle quote pre-GP, mentre le quote di Jorge Martin salgono ora tra 2,25 e 2,40, contro il 2 della scorsa settimana. Rimane sullo sfondo Marco Bezzecchi, unico a insidiare i due principali contendenti: la quota del titolo, per il numero 72 in griglia, vale tra 25 e 33 volte la posta giocata.